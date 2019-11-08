«Иванушки International», задорные коньки и дискотека на льду в Туле

СЕГОДНЯ 14:27 2019-11-08T14:27:39+03:00

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На площади Ленина в этот день откроется Губернский каток. Он будет залит искусственным льдом, поэтому никакая оттепель, а зима прогнозируется мягкой, не помешают отдохнуть весело и полезно.

Открытие Губернского катка ознаменуется большой насыщенной развлекательной программой. Туляков жду дискотека на льду и хедлайнер вечера - группа «Иванушки International».

На Губернском катке будут установлены удобные раздевалки и организован прокат коньков. И вход, и прокат — бесплатные. Напомним, что Губернский каток с искусственным льдом работает зимой на пл. Ленина в Туле ежегодного, начиная с 2017-го. В этом году каток начнёт принимать всех любителей активного отдыха раньше, чем в другие годы, на целый три недели. Инициатором установки катка стал губернатор Алексей Дюмин.

ИСТОЧНИК KP.RU