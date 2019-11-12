Подозреваемы в убийстве в Алексине стажёр полиции ранее спас ребёнка от гибели

СЕГОДНЯ 10:18 2019-11-12T10:24:03+03:00

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Стали известны новые факты биографии стажёра полиции, 28-летнего стажера ДПС, подозреваемого в убийстве в ходе перестрелки в Алексине. В 2017 году только что, на то время, демобилизовавшийся из армии и алексинской пожарной части и служивший в ОМОНе мужчина спас от смерти выпавшего из окна ребёнка. Девочка полутора лет зацепилась за карниз четвёртого этажа. Прибывшие на место спасатели развернули пожарную лестницу, и взобравшийся по ней парень снял ребёнка с карниза и возвратил на землю, сообщает Myslo.

Напомним, в воскресенье 10 ноября, по данным СУ СК по Тульской области, на заброшенной заправке на 115-ом километре автодороги «Железня — Алексин» произошёл бытовой конфликт между стажёром ДПС и его братом с одной стороны и группой из 15-ти агрессивнонастронных людей — с другой. Один человек из состава большой компании несколько раз выстрелил из травматического оружия. В результате брат стажёра полиции был ранен.

В качестве ответа, стажёр ДПС, сделал несколько предупредительных выстрелов из зарегистрированного охотничьего ружья. Но вразумляющего действия это на агрессивную толпу не произвело. Тогда стажёр полиции выстрелил в их сторону. Пострадавший из числе агрессивных оппонентов скончался позже в реанимации.

Следственным отделом по г. Алексин СУ СК по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

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ИСТОЧНИК KP.RU