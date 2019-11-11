Перестрелка в Алексине: стажёр полиции против агрессивной толпы

СЕГОДНЯ 16:35 2019-11-11T16:35:48+03:00

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История со стрельбой возле ночного клуба в Алексине обрастает новыми подробностями. Напомним, что 10 ноября появилась информация о том, что возле одного из увеселительных заведений города на Оке разыгралась трагедия.

По данным СУ СК по Тульской области, конфликт между подозреваемым, его братом и их оппонентами (в количестве 15 человек) произошёл на заброшенной заправке на 115-ом километре автодороги «Железня - Алексин».

Как оказалось, ссора произошла между стажером полиции с одной стороны и большой компанией из 15 человек с другой. По предварительной информации, один из участников инцидента (из состава большой компании) совершил несколько выстрелов из травматического оружия. В результате стрельбы брат стажёра получил телесные повреждения.

Предположительно, в качестве ответных действий стажёр из зарегистрированного охотничьего ружья произвёл сначала предупредительные выстрелы в воздух. Однако вразумляющего действия это на агрессивную толпу не произвело. Тогда стажёр полиции, «учитывая агрессивное поведение нападавших, выстрелил в их сторону».

Пострадавший скончался в реанимации. Ещё один человек, в ходе конфликта, получил ранения.

В полиции запущена служебная проверка. Уже известно, что на службу в полицию стажёра уже точно не примут. Будет ли он привлечёт к уголовной ответственности — зависит от того, будут ли его действия сочтены превышением допустимых мер самообороны. Его поручитель будет привлечён к дисциплинарной ответственности. Материалы проверки будут направлены в следственные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU