2019-11-11T16:35:48+03:00
Происшествия

Перестрелка в Алексине: стажёр полиции против агрессивной толпы

Полицейский подозревается в убийстве в результате превышения мер самообьроны
Поделиться:
Изменить размер текста:

История со стрельбой возле ночного клуба в Алексине обрастает новыми подробностями. Напомним, что 10 ноября появилась информация о том, что возле одного из увеселительных заведений города на Оке разыгралась трагедия.

По данным СУ СК по Тульской области, конфликт между подозреваемым, его братом и их оппонентами (в количестве 15 человек) произошёл на заброшенной заправке на 115-ом километре автодороги «Железня - Алексин».

Как оказалось, ссора произошла между стажером полиции с одной стороны и большой компанией из 15 человек с другой. По предварительной информации, один из участников инцидента (из состава большой компании) совершил несколько выстрелов из травматического оружия. В результате стрельбы брат стажёра получил телесные повреждения.

Предположительно, в качестве ответных действий стажёр из зарегистрированного охотничьего ружья произвёл сначала предупредительные выстрелы в воздух. Однако вразумляющего действия это на агрессивную толпу не произвело. Тогда стажёр полиции, «учитывая агрессивное поведение нападавших, выстрелил в их сторону».

Пострадавший скончался в реанимации. Ещё один человек, в ходе конфликта, получил ранения.

В полиции запущена служебная проверка. Уже известно, что на службу в полицию стажёра уже точно не примут. Будет ли он привлечёт к уголовной ответственности — зависит от того, будут ли его действия сочтены превышением допустимых мер самообороны. Его поручитель будет привлечён к дисциплинарной ответственности. Материалы проверки будут направлены в следственные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Международный баскетбол снова в Туле!
Движение в Туле: на Восточный обвод поворачиваем по-новому
Жители Тульской области разбогатели в 2019 году
В кафе на Пролетарской набережной туляк устроил пьяный дебош
Эхо войны: найденный под Венёвом снаряд ликвидирован сапёрами МЧС
УК не принимает никаких мер: Плесень расползается по стенам тульских квартир
Гибель человека в Куркинском районе: началось судебное разбирательство
Умер легендарный тульский краевед Александр Наумов
Голкипер «Зенита» подарил коллеге из «Арсенала» свой свитер
Кто самая красивая в Туле? Выявит конкурс!
В Туле на ул. Станиславского в ДТП попала пригородная маршрутка
В Туле на Ложевой произошло тройное ДТП
Тульских пенсионеров обучают компьютерной грамотности
Дорожные ограждения в Туле устанавливают для обеспечения безопасности пешеходов
Женщина, сидя ночью на дороге под Тулой, «помогала» водителям в пути
В Туле свидетель пришел в зал суда вместе с боевыми патронами
Матч «Арсенал» - «Зенит»: ошибка судьи в пользу туляков?
В магазине Тульской области сотрудник украл у администратора 47 тысяч рублей
В Туле 10 ноября в здании Ingate работали пожарные
Туляков ожидают евроосень и вишнёвая зима
В Туле 16-летний автомобильный вор украл из машины строительные инструменты
При проведении матча в Туле «Арсенал» - «Зенит» было составлено 20 административных протоколов
Ситуация по заболеваемости пневмонией в Тульской области оценивается как стабильная
Погода в Туле 11 ноября: +8 и пасмурно
11 ноября в Туле по ряду адресов отключат свет
В Туле благоустроят парковку возле областного онкодиспансера
Под Тулой подростки устроили драку на камеру из-за девушки