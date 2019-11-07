В воскресенье в Туле будет действовать «сухой закон»

СЕГОДНЯ 15:15 2019-11-07T15:15:24+03:00

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10 ноября в Туле будет ограничена продажа алкоголя. Это связано с предстоящим матчем 16-тура чемпионата России по футболу «Арсенал» - «Зенит» (СПб).

Сама игра начнется в 14:00 на домашней арене «оружейников», а ограничения на спиртное начнут действовать уже с 12:00. Запрет на продажу каснется магазинов, расположенных на расстоянии 1 км от стадиона «Арсенал», вплоть до 19:00.

Ограничения вводятся в соответствии с Законом Тульской обл. «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тульской области».

ИСТОЧНИК KP.RU