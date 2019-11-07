10 ноября тульский «Арсенал» проведет домашний матч с «Зенитом»

СЕГОДНЯ 14:58 2019-11-07T15:01:48+03:00

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Свой стартовый матч 2-го круга тульский «Арсенал» проведет на домашней арене 10 ноября. Противником «оружейников» станет лидер чемпионата - питерский «Зенит».

Начало игры на стадионе «Арсенал» - в 14:00. Судить матч будет арбитр ФИФА Алексей Еськов (Москва). В этом сезоне он еще не работал на играх «Арсенала», а вот в чемпионате 2018/19 судил матч «Арсенал» - «Зенит», который завершился со счетом 4:2 в пользу туляков. Также Алексей Еськов судил два матча «оружейников» в Кубке России: ответную игру ¼ финала с «Оренбургом» (1:1) и первую встречу полуфинала с «Уралом» (Екатеринбург, 0:1).

Помощниками Алексея Еськова будут Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный судья - Игорь Панин (Дмитров). Инспектор - Юрий Баскаков (Клин). Делегат РПЛ - Радик Ахмадуллин (Казань).Сейчас, после победы над московским «Спартаком» на выезде, тульский «Арсенал» занимает в турнирной таблице 6 место с 19 очками, отставая от «ближайшего соседа с верху» - московского ЦСКА на 8 очков и на 14 очков от лидера - питерского «Зенита». До конца 2019 года «Арсенал» проведет еще три встречи: 24 ноября с «Краснодаром» (в Туле), 2 декабря с ЦСКА (на выезде) и 6 декабря дома с «Локомотивом».

ИСТОЧНИК KP.RU