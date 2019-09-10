На новом колесе обозрения в Туле начали монтировать кабины

СЕГОДНЯ 12:11 2019-09-10T12:15:11+03:00

Его дизайн планируется оформить в стиле тульских брендов и достопримечательностей

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На новом колесе обозрения в Туле начался монтаж кабин. После завершения строительных работ специалисты проверят работоспособность и проведут испытания аттракциона.

Напомним, колесо обозрения возводят около ТРЦ "Макси". Аттракцион будет высотой 55 метров. Его дизайн планируется оформить в стиле тульских брендов и достопримечательностей. На кабинках появятся изображения тульской гармони, музея оружия, Куликова поля и др.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/731202" frameborder="0"></iframe> Колесо обозрения в Туле.

ИСТОЧНИК KP.RU