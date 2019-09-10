2019-09-10T12:15:11+03:00
Общество

На новом колесе обозрения в Туле начали монтировать кабины

Его дизайн планируется оформить в стиле тульских брендов и достопримечательностей
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: КП-ТулаФото: КП-Тула
Изменить размер текста:

На новом колесе обозрения в Туле начался монтаж кабин. После завершения строительных работ специалисты проверят работоспособность и проведут испытания аттракциона.

Напомним, колесо обозрения возводят около ТРЦ "Макси". Аттракцион будет высотой 55 метров. Его дизайн планируется оформить в стиле тульских брендов и достопримечательностей. На кабинках появятся изображения тульской гармони, музея оружия, Куликова поля и др.

Колесо обозрения в Туле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле на Московском шоссе появились две остановки
В Туле на улице Октябрьской иномарка сбила 12-летнего велосипедиста
В Туле самой молодой невестой стала 15-летняя девушка
В Туле молодой человек осужден за нанесение тяжкого вреда здоровью
«Ростелеком» предоставит индустриальный интернет промышленным предприятиям
Пострадавшие пассажиры микроавтобуса в ДТП в Тульской области могут получить страховые выплаты
В Туле прокуратура заблокировала доступ к 18 интернет-сайтам
Тульский филиал Россельхозбанка поздравил горожан с Днем города
В Туле обсудили вопрос о подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону
В Туле в ДТП пострадали сразу пять машин
В Тульской области сохранится 4 класс пожароопасности
Тульские старшеклассники по желанию смогут сдать ГТО
Туляки жалуются на зловонный запах на улицах города