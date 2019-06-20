Прокатиться на новом колесе обозрения в Туле можно будет уже в сентябре
.
Изменить размер текста:
В Туле продолжается строительство нового колеса обозрения. Оно появится возле ТРЦ «Макси», на ул. Пролетарской, и будет самым большим в городе - 55 метров. Полюбоваться на Тульский кремль и Казанскую набережную с высоты птичьего полёта можно будет уже в сентябре.
К настоящему моменту на площадке завершена забивка свай. Скоро рабочие приступят к установке несущей конструкции. Монтаж непосредственно колеса запланирован на июль и август. Аттракцион будет иметь 24 кабинки, которые совершают полный круг за 10 минут.
ИСТОЧНИК KP.RU