Прокатиться на новом колесе обозрения в Туле можно будет уже в сентябре

СЕГОДНЯ 15:19 2019-06-20T15:19:42+03:00

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В Туле продолжается строительство нового колеса обозрения. Оно появится возле ТРЦ «Макси», на ул. Пролетарской, и будет самым большим в городе - 55 метров. Полюбоваться на Тульский кремль и Казанскую набережную с высоты птичьего полёта можно будет уже в сентябре.

К настоящему моменту на площадке завершена забивка свай. Скоро рабочие приступят к установке несущей конструкции. Монтаж непосредственно колеса запланирован на июль и август. Аттракцион будет иметь 24 кабинки, которые совершают полный круг за 10 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU