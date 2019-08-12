2019-08-12T11:55:09+03:00
Общество

В Туле откроется новое колесо обозрения

На аттракционе установят особую романтическую кабинку
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Дизайн аттракциона высотой 55 метров планируется оформить в стиле тульских брендов и достопримечательностей. На кабинках можно будет увидеть изображение тульской гармони, музея оружия, Куликова поля и др. Внутри оформление также планируется сделать тематическое — будут представлены различные интересные факты о тульских достопримечательностях.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Уникальный сюрприз планируется для влюбленных. Для них готовится особая романтическая кабинка. У любого желающего провести свидание на высоте, сделать предложение или удивить красивым и необычным свадебным фото, будет возможность это сделать уже в сентябре.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Где в Туле установят треноги с 12 по 22 августа
Трое сотрудников УФСИН погибли в страшной аварии под Тулой
В ДТП в Тульской области погибли трое сотрудников УФСИН
В Туле продолжается ремонт ул. Оборонной
В Тульской области водитель мог угнать машину, на которой разбились три девушки
В Туле ветер выбил стекла в многожтажке
14 августа в Туле по ряду адресов ожидаются перебои водоснабжения
В Тульской области за июль-2019 пожарными было ликвидировано 368 пожаров
В Рогожинском парке Тулы очистят пруд
В центре Тулы «KIA» влетела в кофейню
13 августа в Туле по некоторым адресам отключат газ
В Туле снесли две торговые точки
Туляки водили ночные хороводы вокруг патрульной машины
В Тульской области за сутки обнаружили семь нелегалов
В Тульской области задержали виновника смертельного ДТП, который скрылся с места аварии
В Тульской области иномарка въехала в дерево: погибли три девушки
Погода в Туле 12 августа: переменная облачность и долгожданное потепление
В ЦО № 50 в тульском поселке Шатск заменили старые деревянные окна на пластиковые
В Тульской области четыре автобуса перевозили пассажиров с неработающими световыми приборами
В Тульской области достигли максимального значения посевных площадей за 19 лет
11 августа в тульском Заречье ограничили движение транспорта
Туляков приглашают на экскурсию «Преподобный Сергий Радонежский – подвижник земли Русской»
В Туле приняли дорогу на улице Хворостухина
На Куликовом поле пройдет экскурсия «Мифические жители русской деревни»
В Зубовском переулке Тулы нашли минометную мину
Туляков приглашают отправиться в путешествие в историю
Погода в Туле 10 августа: переменная облачность, дождь и +18 градусов