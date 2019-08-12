В Туле откроется новое колесо обозрения

СЕГОДНЯ 11:13 2019-08-12T11:55:09+03:00

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Дизайн аттракциона высотой 55 метров планируется оформить в стиле тульских брендов и достопримечательностей. На кабинках можно будет увидеть изображение тульской гармони, музея оружия, Куликова поля и др. Внутри оформление также планируется сделать тематическое — будут представлены различные интересные факты о тульских достопримечательностях.

Фото: Алексей ФОКИН

Уникальный сюрприз планируется для влюбленных. Для них готовится особая романтическая кабинка. У любого желающего провести свидание на высоте, сделать предложение или удивить красивым и необычным свадебным фото, будет возможность это сделать уже в сентябре.

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU