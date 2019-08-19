2019-08-19T12:17:43+03:00
Общество

Собственника поля, которое превращают в свалку под Тулой, не нашли

Ранее его собирались обязать привести территорию в порядок
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Собственника поля, которое превращают в свалку под Тулой, не нашли. Ранее его собирались обязать привести территорию в порядок.

- Меры административного воздействия не представляются возможными. Мероприятия по наведению санитарного порядка потребуют привлечения значительных технических ресурсов и временных затрат, - сообщили в правительстве Тульской области.

Когда работы проведут, пока остается неизвестным.

Напомним, речь идет о поле в районе между Северным Заречьем и деревней Ивановка. Оно усеяно покрышками, строительным и послеремонтным мусором. После выезда на место сотрудники городской администрации выяснили, что поле находится в частной собственности. Однако, исходя из данных Росреестра, привлекать к уборке мусора на поле некого: собственник не установлен.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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