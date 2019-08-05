Под Тулой поле превращают в свалку

Поле в районе между Северным Заречьем и деревней Ивановка превращают в свалку.

Фото: Алексей ФОКИН

Строительный и послеремонтный мусор, покрышки - это то, что предстает перед взглядом любого, кто окажется здесь.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Местные жители также рассказывают о сливе нечистот в поле. Из-за этого специфический запах разносится по округе.

Фото: Алексей ФОКИН

По некоторым данным, тому виной ассенизаторские машины, которые сливают, выкачанные из выгребных ям, массы.

Фото: Алексей ФОКИН

По словам местных жителей, спецмашины приезжают в район в течение года. Сейчас их стали видеть реже. Тем не менее, в поле по-прежнему видны следы от шин большегрузов.