Под Тулой поле превращают в свалку
Поле в районе между Северным Заречьем и деревней Ивановка превращают в свалку.
Фото: Алексей ФОКИН
Строительный и послеремонтный мусор, покрышки - это то, что предстает перед взглядом любого, кто окажется здесь.
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Местные жители также рассказывают о сливе нечистот в поле. Из-за этого специфический запах разносится по округе.
Фото: Алексей ФОКИН
По некоторым данным, тому виной ассенизаторские машины, которые сливают, выкачанные из выгребных ям, массы.
Фото: Алексей ФОКИН
По словам местных жителей, спецмашины приезжают в район в течение года. Сейчас их стали видеть реже. Тем не менее, в поле по-прежнему видны следы от шин большегрузов.
Поля под Заречьем превращают в свалку.
ИСТОЧНИК KP.RU