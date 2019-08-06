2019-08-07T12:45:13+03:00
Происшествия

Под Тулой поле превращают в свалку: собственника обяжут привести территорию в порядок

Но для начала его предстоит установить: сотрудники УАТН направили запрос в Росреестр
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Ранее "Комсомолка" сообщала о том, что поле в районе между Северным Заречьем и деревней Ивановка превращают в свалку. Здесь раскиданы покрышки, строительный и послеремонтный мусор. Местные жители также поговаривают, что спецмашины повадились сливать нечистоты в поле.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

- Администрация произвела выезд на место. Установлено, что территория, на которой расположена свалка, является частной собственностью. Управление по административно-техническому надзору направлен запрос в Росреестр с целью выявления собственника. Далее собственнику будет выдано требование о приведении территории в нормативное состояние. Обращение находится на контроле до 16 августа, - рассказали "Комсомолке" в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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