СМИ: Бюджет тульского «Арсенала» составил два млрд рублей
Вырос бюджет клуба под выступление команды в еврокубках
Фото: Алексей ФОКИН
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Бюджет тульского «Арсенала» составил 2 млрд рублей. Спонсорскую помощь клубу оказывают «Роснефть», «Ростех», «Газпромбанк». Весомую часть денег дает миллиардер Алишер Усманов. Такие данные приводит Sports.ru.
Вырос бюджет клуба под выступление команды в еврокубках. Напомним, канониры вылетели во 2 раунде квалификации Лиги Европы, проиграв «Нефтчи».
Год назад «Роснефть», «Ростех», «Газпромбанк» и Усманов дали клубу около 1,5 млрд рублей.
- По 500 млн – «Роснефть» и «Газпромбанк», меньшую часть – Чемезов и тульские оружейники, подбивал все Алишер, – цитирует издание слова источника.
ИСТОЧНИК KP.RU