2019-08-15T10:42:23+03:00
Спорт

СМИ: Бюджет тульского «Арсенала» составил два млрд рублей

Вырос бюджет клуба под выступление команды в еврокубках
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Бюджет тульского «Арсенала» составил 2 млрд рублей. Спонсорскую помощь клубу оказывают «Роснефть», «Ростех», «Газпромбанк». Весомую часть денег дает миллиардер Алишер Усманов. Такие данные приводит Sports.ru.

Вырос бюджет клуба под выступление команды в еврокубках. Напомним, канониры вылетели во 2 раунде квалификации Лиги Европы, проиграв «Нефтчи».

Год назад «Роснефть», «Ростех», «Газпромбанк» и Усманов дали клубу около 1,5 млрд рублей.

- По 500 млн – «Роснефть» и «Газпромбанк», меньшую часть – Чемезов и тульские оружейники, подбивал все Алишер, – цитирует издание слова источника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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