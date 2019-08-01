2019-08-01T22:47:33+03:00
Спорт

Игра тульского «Арсенала» с «Нефтчи» завершилась счетом 0:3

Команда «Арсенала» выбыла из Лиги Европы
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: ФК "Арсенал"Фото: ФК "Арсенал"
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Сегодня, 1 августа, в Баку на стадионе «Баксель Арена» состоялся ответный матч «Арсенал» - «Нефтчи». Фанаты пристально следили за развитием событий на футбольном поле. Игра второго раунда квалификации Лиги Европы завершилась счетом 3:0 в пользу азербайджанцев. В ворота туляков из команды «Нефтчи» забили голы Алиев, Жуниор и Мбодж.

Напомним, что первый раунд проходил 25 июля в Туле на Центральном стадионе, где «Арсенал» уступил бакинцам со счетом 0:1. Теперь тульскую команду ждет матч с «Тамбовом», который состоится 4 августа в Саранске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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