Ремонт Баташевского моста в Туле: подрядчик монтирует укрепляющие металлоконструкции

СЕГОДНЯ 10:03 2019-08-08T10:11:48+03:00

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В Туле продолжается ремонт Баташевского моста. Укрепляют мост даже в темное время суток.

Сейчас подрядная организация выполнила армирование и восстановление бетонного основания двух ростверков. Специалисты начали предварительную сборку укрепляющей конструкции.

После необходимого набора прочности ремонтного состава, подрядчик приступит к монтажу первой части элементов укрепляющих конструкций.

Напомним, мост до сентября закрыли для движения транспорта. Обследование показало, что опоры моста нуждаются в срочном ремонте.

ИСТОЧНИК KP.RU