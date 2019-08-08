Ремонт Баташевского моста в Туле: подрядчик монтирует укрепляющие металлоконструкции
После необходимого набора прочности ремонтного состава, специалисты начнут монтаж первой части элементов
Фото: Алексей ФОКИН
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В Туле продолжается ремонт Баташевского моста. Укрепляют мост даже в темное время суток.
Сейчас подрядная организация выполнила армирование и восстановление бетонного основания двух ростверков. Специалисты начали предварительную сборку укрепляющей конструкции.
После необходимого набора прочности ремонтного состава, подрядчик приступит к монтажу первой части элементов укрепляющих конструкций.
Напомним, мост до сентября закрыли для движения транспорта. Обследование показало, что опоры моста нуждаются в срочном ремонте.
ИСТОЧНИК KP.RU