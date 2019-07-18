В Туле стартует ремонт Баташевского моста
До сентября его закрыли для движения транспорта
Фото: Алексей ФОКИН
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В Туле стартует ремонт Баташевского моста. Напомним, он связывает Пролетарский округ с Зареченским.
Обследование показало, что опоры моста нуждаются в срочном ремонте. Поэтому с 18 июля его закрыли для движения транспорта, а специалисты приступили к разработке проекта по укреплению несущих конструкций. Эту работу завершат до конца июля. В августе проведут необходимый ремонт.
Откроют мост для движения в сентябре. Пока же этого не случилось, введена временная схема маршрутов муниципального транспорта.
Схема изменения движения
ИСТОЧНИК KP.RU