В Туле стартует ремонт Баташевского моста. Напомним, он связывает Пролетарский округ с Зареченским.

Обследование показало, что опоры моста нуждаются в срочном ремонте. Поэтому с 18 июля его закрыли для движения транспорта, а специалисты приступили к разработке проекта по укреплению несущих конструкций. Эту работу завершат до конца июля. В августе проведут необходимый ремонт.

Откроют мост для движения в сентябре. Пока же этого не случилось, введена временная схема маршрутов муниципального транспорта.