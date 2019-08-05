Работы по ремонту Баташевского моста г. Тулы идут полным ходом

СЕГОДНЯ 11:23 2019-08-05T11:42:32+03:00

Смета на проведение работ по монтажу укрепляющих конструкций уже согласована

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В виду необходимости срочного ремонта опорных конструкций, проезд по Баташевскому мосту был приостановлен. Работы по его ремонту продолжаются с 18 июля.

На данный момент на первом участке уже на 50% смонтированы плиты, ведутся работы по зачистке фундамента под опорами моста, подготавливается опалубка, устанавливаются анкера и арматура. В ближайшее время пройдут работы по бетонированию фундамента высокопрочным составом. По мере поставки нового металла для укрепления конструкций будет производиться сборка для монтажа.

Работы по укреплению моста проводятся даже в темное время суток. Для этого было принято обеспечить место проведения ремонта специальной подсветкой.

ИСТОЧНИК KP.RU