2019-08-01T15:59:49+03:00
Происшествия

В тульском кафе умер посетитель: медики пытались реанимировать молодого человека

На момент прибытия врачей парень был в сознании
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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31 июля в пивном ресторане на ул. Советской, 11 одному из посетителей стало плохо. Увидев это, сотрудники заведения вызвали скорую. Прибывшие медики пытались реанимировать молодого человека. Но спасти его не удалось. Молодой человек скончался на месте происшествия.

Предположительно, он страдал астмой. В его руках посетители видели ингалятор.

Следственный комитет по данному факту организовал проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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