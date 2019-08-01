В Туле в кафе на ул. Советской умер посетитель

СЕГОДНЯ 14:19 2019-08-01T16:00:00+03:00

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В Туле в пивном ресторане на ул. Советской, 11 умер посетитель. ЧП произошло вечером 31 июля. Молодому человеку стало резко плохо. Очевидцы сообщают, что "скорая" ехала порядка 30 минут к месту назначения. Посетитель скончался в заведении.

По данным "КП", молодой человек находился в кафе один. Предположительно, он страдал астмой.

Следственный комитет по данному факту проводит проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU