Салюты в День Победы 9 мая в городах Тульской области

СЕГОДНЯ 12:36 2019-05-07T12:37:14+03:00

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Салют на День Победы 9 мая 2019 года в Туле, а также фейерверки и световые представления пройдут на нескольких площадках в Туле.

Помимо этого салюты прогремят и в других городах Тульской области:

Алексин – 22:00 - площадь ДК им. В.С. Бондаря.

Ефремов - 21:55 - Красная площадь

Суворов - 23:00 - площадь Победы

Белев - 22:00 - площадь Октября

Венев - 22:00 - площадь у "Рандеву"

Донской - 22:00 - Городская площадь

Щекино - 22:00 - площадь Ленина

Ясногорск - 22:00 - площадь Ленина

Теплое - 22:00 - площадь

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ИСТОЧНИК KP.RU