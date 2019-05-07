Салюты в День Победы 9 мая в городах Тульской области
Салют на День Победы 9 мая 2019 года в Туле, а также фейерверки и световые представления пройдут на нескольких площадках в Туле.
Помимо этого салюты прогремят и в других городах Тульской области:
Алексин – 22:00 - площадь ДК им. В.С. Бондаря.
Ефремов - 21:55 - Красная площадь
Суворов - 23:00 - площадь Победы
Белев - 22:00 - площадь Октября
Венев - 22:00 - площадь у "Рандеву"
Донской - 22:00 - Городская площадь
Щекино - 22:00 - площадь Ленина
Ясногорск - 22:00 - площадь Ленина
Теплое - 22:00 - площадь
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ИСТОЧНИК KP.RU