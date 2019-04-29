Салют на День Победы 9 мая 2019 года в Туле: когда и где

Салют на День Победы 9 мая 2019 года в Туле, а также фейерверки и световые представления пройдут на нескольких площадках:

- Праздничное светомузыкальное представление в Тульском государственном музее оружия - в 21:50.

- Праздничный салют по адресу: г. Тула, ул. Галкина (рядом с ТЦ «Лакмин») - в 22:00.

- Фейерверки на площади Ленина и набережной Упы - в 22:15.

Кроме того, небо озарит праздничный фейерверк, который запланирован в восьми населенных пунктах Большой Тулы после завершения праздничных концертных программ:

Салют на День Победы 9 мая 2019 года в Туле

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День Победы 2019 в Туле: программа мероприятий

Туляков ждут Парад Победы, "Бессмертный полк", интерактивные площадки, праздничный салют и высотный фейерверк (подробности)