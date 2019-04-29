2019-04-29T11:58:02+03:00
Общество

Салют на День Победы 9 мая 2019 года в Туле: когда и где

Публикуем адреса, где прогремит салют на День Победы 9 мая 2019 года в Туле
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Салют на День Победы 9 мая 2019 года в Туле, а также фейерверки и световые представления пройдут на нескольких площадках:

- Праздничное светомузыкальное представление в Тульском государственном музее оружия - в 21:50.

- Праздничный салют по адресу: г. Тула, ул. Галкина (рядом с ТЦ «Лакмин») - в 22:00.

- Фейерверки на площади Ленина и набережной Упы - в 22:15.

Кроме того, небо озарит праздничный фейерверк, который запланирован в восьми населенных пунктах Большой Тулы после завершения праздничных концертных программ:

Салют на День Победы 9 мая 2019 года в Туле

Салют на День Победы 9 мая 2019 года в Туле

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День Победы 2019 в Туле: программа мероприятий

Туляков ждут Парад Победы, "Бессмертный полк", интерактивные площадки, праздничный салют и высотный фейерверк (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Геннадий Онищенко: Когда мы в СССР в телевизор воспаленно пялились - видели только надои и намолоты. Надо ненадолго - в эту крайность
Экс-главсанврач страны и депутат Госдумы - почти всерьёз заявил об этом в беседе с обозревателем Александром Гамовым в газетной рубрике «Вопрос дня»
«Люди собирают ей деньги, а она покупает роллы»: маму больного ребенка уличили в роскоши
Жительница Бердска дала трогательное объявление, что ищет деньги на лекарства сыну. Благотворителям она предлагала помыть окна, многие откликнулись, но история обернулась скандалом
Новости 24
В Туле стартовал первый чемпионат по киберспорту «Rostelecom Cup 2019»
В Туле привлекли к ответственности 39 водителей за пьяное вождение
Тульские фонтаны заработают 1 мая
К купальному сезону 2019 в Туле оборудуют восемь пляжей
Телефонное мошенничество: житель Самарской области обманом похищал деньги с банковских карт туляков
26 мая Тула присоединится к Всероссийскому велопараду
Возле тульского драмтатра высадят 40 кустов бересклета и спиреи иволистой
В Туле директор коммерческой организации недоплатил в бюджет более 106 млн рублей
Житель Орла пойман на продаже наркотиков в Тульской области
ДТП на Станиславского в Туле создало пробку
За неделю в Туле произошло 143 ДТП
В Новомосковске «Киа Спектра» сбила пешехода
На Рязанской в Туле "Дастер" столкнулся с мотоциклом
В Туле с начала года отремонтировали более 25,5 тысяч кв м дорог
Туляки все чаще пользуются "безналом" в транспорте
Более 100 водоемов не пригодны для купания в Туле
Жительница Тульской области ограбила мужчину-инвалида
Алексей Дюмин принял тулячку, которая обратилась к нему во время объезда города
1 мая в Туле пройдет велопробег
29 апреля в Туле будет ограничено движение
Погода в Туле 29 апреля: переменная облачность и плюс 11 градусов
Тульские десантники лучше всех готовят блюда полевой кухни
Жительница Богородицка, убившая своего маленького сына, отправится за решетку на 12 лет