2019-04-22T10:45:35+03:00
Общество

День Победы 2019 в Туле: программа мероприятий

Туляков ждут Парад Победы, "Бессмертный полк", интерактивные площадки, праздничный салют и высотный фейерверк
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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За неделю до празднования Дня Победы в Туле традиционно пройдет ежегодная патриотическая акция «Георгиевская ленточка».

9 мая 2019 года праздничные мероприятия в оружейной столице начнутся с 9:00 с общегородской церемонии возложения цветов и гирлянд на площади Победы.

В течение дня на площади Победы будет работать выставка современной военной техники.

В 10:00 на площади Ленина начнется военный парад, одновременно с парадом стартует формирование колонны общегородского шествия «Бессмертный полк» на улице Менделеевской.

Пешую часть парада дополнит механизированная колонна военной техники. Движение колонны будет проходить с улицы Дзержинского через Садовый переулок по улице Менделеевской на площадь Ленина.

Общегородское шествие состоится по окончании военного парада по маршруту: улица Менделеевская, площадь Ленина, ЦПКиО им. П.П. Белоусова. Шествие будут сопровождать музыкальные коллективы Тулы.

В 12:00 на большом кругу в ЦПКиО им. П.П. Белоусова состоится праздничный митинг, после чего жителям будет представлена насыщенная культурная программа.

С 12:00 до 17:00 на аллее от центрального хода парка будут работать интерактивные площадки, на которых можно будет познакомиться с жизнью и бытом солдат, обмундированием и образцами вооружения.

С 12:30 до 15:00 молодежные центры проведут для желающих увлекательный квест «Кукушка». Он пройдет по девяти станциям, на которых участникам предложат ответить на вопросы об исторических фактах Великой Отечественной войны, спеть песни военных лет и т.д.

На большом кругу парка с 11:00 до 17:00 пройдет выставка военных и ретро автомобилей.

На площади Ленина будет организован кинотеатр под открытым небом с трансляцией фильмов о ВОВ.

В 18:55 на площади Ленина будет организована прямая трансляция Всероссийской Минуты Молчания, в 19.00 начнется акция «Синий платочек», затем мероприятие продолжится концертом. Во время концерта на площади будет организовано лазерное шоу.

Кульминацией станут праздничный салют и высотный фейерверк.

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА - ЗДЕСЬ.

Внимание, возможны изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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