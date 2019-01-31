Массовые "минирования" в Туле: полицейские выясняют личности звонивших
30 января 2019 года, работа многих государственных учреждений в Тульской области была приостановлена. Причиной тому стали анонимные сообщения о минировании зданий.
Были эвакуированы ряд больниц и учебных заведений. Однако, ни один из сигналов об опасности не был подтвержден.
В УМВД России по Тульской области прокомментировали текущую обстановку по данному вопросу в регионе:
- По всем поступившим сообщениям о подозрительных предметах правоохранительными органами проведены проверочные мероприятия. По их результатам опасных предметов не обнаружено. В настоящее время проводится дальнейшая работа по установлению лиц, причастных к сообщениям.
В настоящее время социально-значимые объекты на территории Тульской области работают в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU