Массовые "минирования" в Туле: полицейские выясняют личности звонивших

СЕГОДНЯ 10:08 2019-01-31T10:09:50+03:00

В настоящее время социально-значимые объекты на территории Тульской области работают в штатном режиме

Изменить размер текста: A A

30 января 2019 года, работа многих государственных учреждений в Тульской области была приостановлена. Причиной тому стали анонимные сообщения о минировании зданий.

Были эвакуированы ряд больниц и учебных заведений. Однако, ни один из сигналов об опасности не был подтвержден.

В УМВД России по Тульской области прокомментировали текущую обстановку по данному вопросу в регионе:

- По всем поступившим сообщениям о подозрительных предметах правоохранительными органами проведены проверочные мероприятия. По их результатам опасных предметов не обнаружено. В настоящее время проводится дальнейшая работа по установлению лиц, причастных к сообщениям.

В настоящее время социально-значимые объекты на территории Тульской области работают в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU