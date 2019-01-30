В Туле эвакуировали несколько школ и больниц

СЕГОДНЯ 10:52 2019-01-30T12:05:57+03:00

Об этом сообщают очевидцы в соцсети [видео]

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В Туле практически одновременно эвакуировали школу №14 на улице Руднева, гимназию "ЦО №1" на улице Революции, ГУЗ "Городская больница № 9 г. Тулы" (поликлиника №2), а также ГУЗ "Городская больница № 10" в Мясново.

По некоторым данным, причиной эвакуации стали фейковые звонки о минировании зданий.

На местах происшествий работают сотрудники МЧС и кинологи, сообщают очевидцы.

Подробности выясняются.

Видео "Тула Жесть".

В Туле эвакуировали горбольницу №10.

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Массовые эвакуации прошли в Иркустке, Твери, Красноярске, Самаре, Кемерово, Барнауле и других.

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Впервые опасный флешмоб, запущенный неизвестными по всей стране, добрался до Тулы еще в 2018 году (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU