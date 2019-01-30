В Туле эвакуировали несколько школ и больниц
В Туле практически одновременно эвакуировали школу №14 на улице Руднева, гимназию "ЦО №1" на улице Революции, ГУЗ "Городская больница № 9 г. Тулы" (поликлиника №2), а также ГУЗ "Городская больница № 10" в Мясново.
По некоторым данным, причиной эвакуации стали фейковые звонки о минировании зданий.
На местах происшествий работают сотрудники МЧС и кинологи, сообщают очевидцы.
Подробности выясняются.
Видео "Тула Жесть".
В Туле эвакуировали горбольницу №10.
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ИСТОЧНИК KP.RU