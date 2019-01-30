Правительство Тульской области о массовых "минированиях": Ни один из сигналов не подтвержден

Тульскую область вновь охватила волна ложных минирований. Были эвакуированы и обследованы силовиками ряд зданий в городе, среди которых школы и больницы.

Официльно произошедшее прокомментировали в Правительстве Тульской области:

- 30 января 2019 года, в адрес некоторых учреждений Тульской области поступили анонимные сообщения о минировании зданий. По всем полученным сигналам последовала оперативная реакция правоохранительных органов для проверки сведений. Ни один из сигналов не подтвержден. В ряде учреждений проведена эвакуация.

- В настоящее время все силовые структуры и правоохранительные органы региона находятся в состоянии повышенной готовности для своевременного реагирования на подобные сообщения, - отметил заместитель губернатора Тульской области Александр Сорокин.

Отметим, что аналогичная ситуация с фиктивными минированиями продолжается по всей стране.