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Общество15 сентября 2021 8:30

Последние новости Тулы на 15 сентября 2021 года: Алексей Дюмин отчитался о работе перед Путиным, а в Туле в драке на остановке пострадала женщина

Рассказываем о последних событиях на утро 15 сентября
Елена Иргиз
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фото: правительство Тульской области

фото: правительство Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

В Богородицком районе в поселке Товарковский обрушился фасад дома. Работы по данному дому ведутся в рамках региональной программы капитального ремонта. Прокуратура проводит проверку факта обрушения.

Алексей Дюмин рассказал Владимиру Путину, что изменилось в Тульской области за пять лет. Встреча с президентом в режиме видеоконференции состоялась 14 сентября 2021 года.

В Туле на остановке в драке пострадала женщина. Причиной конфликта стало поведение одного из мужчин. В итоге тулячку отвезли в больницу.

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