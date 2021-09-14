В Туле на остановке в драке пострадала женщина

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия Фото: Алексей ФОКИН

Вчера ночью - с 11 на 12 сентября - в Туле на остановке на улице Кауля в драке пострадала женщина. Потасовку разнимали правоохранители, после чего местную жительницу увезли в больницу на скорой - она была без сознания.

По предварительным данным, причиной конфликта стало поведение одного из мужчин - сначала он ругался с женщиной на словах, а потом ударил ее. За тулячку заступился другой мужчина, и в итоге произошла драка.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.