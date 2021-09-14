фото: правительство Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Алексей Дюмин рассказал Владимиру Путину, что изменилось в Тульской области за пять лет. Встреча с президентом в режиме видеоконференции состоялась 14 сентября 2021 года.

Глава Тульской области в этот момент находился на строительной площадке перинатального центра в Туле. Это один из долгожданных проектов, который уже почти завершен. Отмечается, что в нем будет высокотехнологичное оборудование, а врачи будут получать 70 тысяч рублей в месяц.

Также в регионе началась пятилетняя программа модернизации первичного звена здравоохранения. Ведется капитальный ремонт больниц, поликлиник, амбулаторий, устанавливаются модульные фельдшерско-акушерские пункты, закупается медицинское оборудование, привлекаются новые кадры. Также в регионе строится новый онкоцентр.

Алексей Дюмин так же отметил меры поддержки врачам, среди которых выплаты и служебное жилье, а также программа индивидуального жилищного строительства в отдельном коттеджном поселке.

Говоря об эпидемиологической обстановке в области, регион готов к осенне-зимнему периоду и новой волне коронавируса. Также в области максимально сохраняется полноценная плановая медицинская помощь. Идет работа и по вакцинации: привито уже 570 тысяч человек - каждый второй житель Тульской области.

Отмечается также, что за последние три года в Тульской области введено в эксплуатацию 15 новых детских садов. Еще восемь строится. С 2018 года построены три новые школы. Сейчас возводятся две школы, где будут учиться в общей сложности 1500 детей. В планах на 2022-2024 годы – еще две школы на 1000 мест. Кроме того, в регионе работают два центра поддержки и развития одаренных детей.

Проводятся в регионе и работы по благоустройству: они прошли в 1300 объектах: 1165 дворах и 111 общественных пространствах. Вторую жизнь получили 22 парка и 29 скверов. Проведена масштабная реконструкция в 11 малых исторических городах и поселениях Большой засечной черты.