Последние новости Тулы на 13 сентября 2021 года: пенсионерка погибла от удара током, а Щекине могут закрыть «Пятерочку» за коронавирусные нарушения

В Туле пенсионерка погибла от удара током. Сообщается, что 64-летняя жительница Советского района получила удар током от металлической лейки душа, когда принимала ванну. Следователи проводят проверку происшествия.

Многочисленные нарушения профилактики распространения новой коронавирусной инфекции нашли в «Пятерочке» в Щекине и еще в двух магазинах и трех кафе в Туле и Новомосковске. Региональный Роспотребнадзор направил в суд ряд административных дел.

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с ЦСКА. Напряженный матч завершился боевой ничьей - 2:2. Следующую игру канониры проведут 19 сентября: они сыграют с командой «Нижний Новгород» в гостях.