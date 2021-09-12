В Туле пенсионерка погибла от удара током

Женщина скончалась на месте от сердечного приступа Фото: Алексей ФОКИН

Тульские следователи проводят проверку гибели пожилой женщины. Сообщается, что 64-летняя жительница Советского района получила удар током от металлической лейки душа, когда принимала ванну.

Женщина скончалась на месте от сердечного приступа. Отмечается, что ее 64-летний муж и 26-летняя дочь пытались вытащить пострадавшую из ванны и тоже получили удар током, но их жизнь вне опасности.

Предположительно, на душе было установлено электрооборудование. Проводится расследование происшествия.