Напряженный матч завершился боевой ничьей

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с ЦСКА. Матч прошел сегодня, 12 сентября, на Центральном стадионе в Туле.

В стартовом составе оружейников вышли Коченков, Сокол, Степанов, Суханов, Новосельцев, Э.Кангва, Ткачев, Чаушич, К.Костадинов, Хлусевич, Марков. Игра началась в 14:00.

Уже на 5 минуте гости открыли счет. После подачи с углового и скидки Дивеев головой пробил под перекладину. Однако к 18 минуте оружейники сравняли счет: гол забил Чаушич.

После перерыва к 65 минуте «Арсенал» снова реализовал момент, но удержать преимущество оружейникам не удалось. Напряженный матч завершился боевой ничьей - 2:2.

Следующую игру канониры проведут 19 сентября: они сыграют с командой «Нижний Новгород» в гостях.