Секреты успеха тульских стобалльников: любовь к предмету и желание учиться

Секреты успеха тульских стобалльников. Фото: Алексей ФОКИН.

На сегодняшний день в Тульской области из порядка 5600 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов 65 человек. И это не предел, потому что оценки по некоторым предметам еще подсчитываются.

Лидером по количеству стобалльников стал тульский «Центр образования № 1 – гуманитарно-математический лицей имени Героя России Д.Е. Горшкова» - 14 человек.

«Комсомолка» у его выпускников, легко ли было сдать госэкзамен на отлично и как высока оценка повлияла на их планы в жизни.

Грачик Саакян, выпускник МБОУ "Центр образования № 1 - гуманитарно-математический лицей им. Героя России Д.Е. Горшкова".

Грачик Саакян, 100 баллов по математике:

- Готовиться к ЕГЭ я начал примерно с десятого класса. Уже тогда я был в состоянии писать пробники на 90 и выше баллов, поэтому в одиннадцатом я просто повторял материал. И повезло: в этот раз экзамен оказался, как мне показалось, достаточно несложным. Всё-таки получилось закрыть этот гештальт, мою давнюю мечту. И эти 100 баллов - в принципе, результат моего труда.

Любовь к математике у меня, наверное, даже с первого класса. Но серьезно заниматься - именно олимпиадной математикой - я начал в десятом. А интересоваться математикой за пределами программы - уже в седьмом. К тому моменту я знал программу десятого и одиннадцатого класса наперед.

Теперь хочу поступить на инженерную специальность. Хотел продолжить свое образование в сфере технических наук. Рассматриваю и математические факультеты: прикладная математика и информатика, прикладная математика и физика, инженерные направления. В основном смотрю на Москву.

Такая любовь к предмету появилась не на пустом месте - это заслуга и преподавателей, и родителей, и окружения в целом. Много факторов, которые на меня повлияли.

Таисия Гоголева, выпускникница МБОУ "Центр образования № 1 - гуманитарно-математический лицей им. Героя России Д.Е. Горшкова".

Таисия Гоголева, 100 баллов по литературе:

- Литература как предмет мне близка. Всю школьную программу знаю хорошо, но читаю медленно, не всегда успеваю проанализировать все так тщательно, как хотелось бы. Это, конечно, не особо радует, но я стараюсь.

Хотя тяга к литературе у меня была с детства. Я очень сильно любила читать, потом от этого немного отошла, хотя все равно все время что-то читала. Ближе к седьмому классу интерес вернулся - уже более осознанный, к изучению книг и анализу.

Перед экзаменом сильно переживала, боялась, что попадется что-то незнакомое. Но повезло: попалось то, в чем я разбиралась, что хорошо помнила и о чем, действительно, могла написать. В первой части были задания сопоставить героев двух произведений. У меня сразу в голове всплыл нужный эпизод. Все встало на свои места. Потом было незнакомое стихотворение - чаще всего на экзаменах попадаются именно незнакомые, это нормально. Его тое нужно было сопоставить с другим стихотворением, где описывается красота зимней природы.

Что касается планов, хотелось бы заниматься чем-то связанным с литературой и языками. Сейчас рассматриваю программу зарубежной филологии в нескольких московских вузах. Если не туда, то, возможно, журналистика. Мне интересна редакторская работа - не репортерская, открытая, а именно написание статей, работа над журналами, издательское дело. Или художественный перевод. Мне это очень интересно.

Мария Скрипник, 100 баллов по истории:

- История - не случайный для меня предмет. Я очень ее люблю, как и обществознание. Сдавала эти экзамены с большим интересом, готовилась усердно и рассчитывала на высокий балл. Результат оправдался.

Кстати, интерес к истории возник не на пустом месте. До этого я училась в химико-биологическом классе и очень любила биологию. А любимым предметом история стала с восьмого класса, когда мы начали изучать XVIII век. Меня захватил сам ход событий, понимание того, что это было в прошлом нашей страны. А вообще мне нравится изучать историю, потому что через нее можно понимать многое из того, что происходит в настоящем - не только в России, но и в мире в целом. Интересна и связь этой науки с литературой. Зная исторический контекст, гораздо проще понимать произведения разных периодов, особенно XX века. Когда я читаю что-то по литературе, мне всегда важно знать, когда оно было написано. Это во многом объясняет авторские мысли. Та же «Война и мир» Толстого, наверное, была мне понятнее, потому что я уже знала события, причины и последствия, описанные в книге.

Вот все это вместе и влюбило меня в историю. И, конечно же, сыграл роль и педагог в школе: она очень ярко рассказывала, готовила презентации. Плюс я сама углубленно читала дополнительную информацию, искала интересные факты про XVIII век.

Однако, говоря о будущем, я вряд ли свяжу свою жизнь именно с историческим направлением. Скорее всего, выберу политологию или юриспруденцию - это два приоритетных факультета. Рассматриваю московские вузы, если получится.

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