В этом году в Тульской области ЕГЭ сдают в 2,5 раза больше выпускников, чем годом ранее

В этом году в Тульской области ЕГЭ сдают в 2,5 раза больше выпускников. Фото: Алексей ФОКИН.

Основной период сдачи ЕГЭ в 2026 году стартовал 1 июня и завершился в минувшую пятницу. Первыми предметами сдавали историю, литературу и химию, а последними – информатику и иностранные языки.

На этой неделе, с 22 по 25 июня, остались резервные дни по всем предметам, а впереди, 8–9 июля, - дни пересдачи одного из предметов по выбору.

При этом, в прошлом году на 2314 выпускников пришлось 29 стобалльников и два двусотбалльника. В нынешнем же из почти 5600 человек уже 65 набрали максимум по одному предмету и трое – сразу по двум, и это не предел, так как по части ЕГЭ результаты еще неизвестны.