Количество стобалльников в Тульской области увеличилось: результаты сдачи ЕГЭ продолжают поступать

В Тульской области растет количество стобалльников Фото: Алексей ФОКИН.

По последним данным, в Тульской области в этом году уже насчитывается 65 школьников, набравших на ЕГЭ по 100 баллов по отдельным предметам.

После того как стали известны результаты единого госэкзамена по математике, именно этот предмет вырвался в лидеры. Сто баллов по профильной математике получили 22 выпускника.

Ранее лидировал русский язык – 19 человек. Еще 12 выпускников получили 100 баллов по литературе, 11 - по химии и 4 - по истории.

Наибольшее число отличившихся выпускников - из Тулы, Новомосковска, Алексина, Арсеньевского, Богородицкого, Дубенского, Киреевского и Щёкинского районов. Лидерами по числу стобалльников стали Гуманитарно-математический лицей (14 отличников) и лицей № 2 имени Слободскова (10 отличников).

Кроме того, в Тульской области уже трое выпускников набрали 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам. По химии и русскому языку набрала одиннадцатиклассница лицея № 1 г. Щекина Елизавета Кузнецова, а по русскому языку и математике София Чикова и Дмитрий Быков из тульского лицея № 2 имени Б.А. Слободскова.

Впереди результаты по обществознанию, физике, биологии, географии, иностранным языкам и информатике, так что предметы-лидеры могут смениться. К примеру, в 2025 году из тульских школы выпустились 2314 человека, среди которых было 29 стобалльников. Тогда на максимум сдали русский язык 8 человек, а математика не вошла в первую тройку. 200-балльников было двое. В этом же году ЕГЭ сдают более 5 600 человек.