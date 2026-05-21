Трехлетняя девочка, пропавшая в Дубне Тульской области, найдена живой. Фото: СУ СКР по Тульской области.

Трехлетняя Вероника Воробьева, пропавшая 20 мая 2026 года в Дубне, найдена живой. Утром 21 мая ее обнаружил в лесном массиве местный житель. Жизни девочки ничего не угрожает.

В день исчезновения на ребенке была фиолетовая футболка, зеленые штаны и розовые сандалии. На месте был развернут поисковый штаб, в работах участвовали 250 волонтеров, разбитых на 48 групп, а также поисковые собаки и коптеры. Ночные группы вышли на поиски в 23:00. Беговел девочки нашли на опушке леса еще до начала активной фазы. Волонтеры выезжали в Дубну из Тулы.

Следственные органы продолжают выяснять обстоятельства исчезновения и нахождения ребенка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

В Дубне ищут пропавшую трехлетнюю девочку Веронику Воробьеву

К поискам подключились следователи, полиция, спасатели и волонтеры (подробнее)

На траве - брошенный беговел, а малышка в зеленых штанах исчезла: что известно о пропаже трехлетней девочки в Тульской области

После пропажи трехлетней девочки в Тульской области заведено уголовное дело (подробнее)

Спасатели обследуют реки, ручьи и болота: пропавшая в Тульской области девочка могла утонуть

Пропавшую в Тульской области девочку ищут водолазы (подробнее)