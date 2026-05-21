Спасатели обследуют реки, ручьи и болота: пропавшая в Тульской области девочка могла утонуть. Фото: "ЛизаАлерт" Тульская область.

В ходе поисков трехлетней Вероники Воробьевой, пропавшей 20 мая в селе Сторожевое Заокского района, обнаружен ее беговел - он лежал на опушке лесного массива. Сейчас поисковики «ЛизаАлерт» вместе со следователями СК, полицейскими и спасателями МЧС отрабатывают этот район.

Местность сложная: есть овраги, заболоченные участки, реки и ручьи. По запросу Следственного комитета водолазы уже начали обследовать водоемы. Один из квадратов отработан у деревянного моста через ручей, который представляет для ребенка серьезную опасность: глубина достигает 1,3 метра, ширина - до полутора метров. Поиск продолжается.

Также планируется привлечь авиацию - воздушное крыло «ЛизаАлерт» (ВПСО «Ангел») и беспилотники для осмотра с воздуха. Активный поиск не прекращается.

Всех, кто располагает любой информацией о местонахождении Вероники, просят срочно сообщить по телефонам 112 или 8961-152-03-32.

