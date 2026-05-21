В Дубне ищут пропавшую трехлетнюю девочку Веронику Воробьеву. Фото: Алексей ФОКИН.

Следственными органами СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в связи с безвестным исчезновением трёхлетней Вероники Воробьевой.

По предварительной информации, 20 мая 2026 года ребенок пропал в рабочем посёлке Дубна.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Совместно с сотрудниками полиции, аварийно-спасательными службами и добровольцами проводятся масштабные поисковые мероприятия. Следователи выполняют комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств исчезновения.

Ход расследования находится на личном контроле руководителя следственного управления Владимира Усова.

Всех, кто располагает любой информацией о местонахождении Вероники, просят срочно сообщить по телефонам 112 или 8961-152-03-32.