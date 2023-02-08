Что происходит в доме в Ефремове Тульской области на следующее утро после взрыва газа Фото: материалы пресс-служб

Спасатели продолжают работать на месте взрыва газа в городе Ефремов в Тульской области. ЧП произошло в пятиэтажном доме на улице Химиков 7 февраля 2023 года, погибли пять человек, трое пострадали. Рассказываем, что известно о случившемся к утру 8 февраля.

На месте взрыва в Ефремове в Тульской области работает МЧС РФ

В то время как поисково-спасательные работы в разрушенном взрывом бытового газа жилом здании на улице Химиков продолжаются, накануне эвакуированные жильцы дома возвращаются к своим жилищам.

Сейчас во дворе пятиэтажки выставлено оцепление силовыми структурами. Само здание обесточено еще с полуночи. Также прекращена подача газа. Об отключении системы отопления информации нет. У многих в квартирах остались запертыми домашние животные. У некоторых — документы.

- Спасатели продолжают поиск пострадавших, разбор завалов, участвуют в восстановительных работах в городе. К утру разобрано 40 куб.м. завалов из 80 куб.м. Психологи регионального спасательного ведомства оказывают помощь населению, - заявили в МЧС РФ.

Всего в работах задействовано 408 человек и 114 единиц техники. Накануне вечером в пункты временного размещения согласились переехать всего 10 человек. Остальные предпочли остановиться временно у родственников.

В пострадавшем от взрыва доме в Ефремове зарегистрированы 234 человека

В пострадавшем от взрыва пятиэтажном доме в Ефремове зарегистрированы 234 человека, в том числе 34 ребенка. С подавляющим большинством из тех, кто отсутствовал накануне дома, удалось связаться. В первом подъезде, пострадавшем непосредственно от взрыва проживал 51 человек, среди которых 9 детей. Предварительно, эпицентр взрыва находился на 4 этаже.

- Как говорят жильцы, хозяйка квартиры почувствовала запах газа и позвонила внучке. Однако помочь уже не успели, - делился с корреспондентом "Комсомолки" местный житель.

Как отметил губернатор Алексей Дюмин, лично приехавший накануне на место трагедии, «в дальнейшем, по окончании спасательных работ и определения техническими службами состояния дома, будут приниматься решения о полной компенсации и предоставлении жилых помещений».

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, следователи накануне возбудили уголовное дело. Сейчас разбирательства продолжаются. Подозреваемых пока нет.

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