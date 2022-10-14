Экс-председатель правительства Тульской области Валерий Шерин стал заместителем гендиректора «Роскосмоса» Фото: материалы пресс-служб

Валерий Шерин, ранее занимавший пост председателя Правительства Тульской области, официально назначен на должность статс-секретаря — заместителя генерального директора Госкорпорации «Роскосмос», сменив на этой позиции Сергея Дубика. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.

Напомним, об уходе Валерия Шерина из администрации региона стало известно 3 октября.

Валерий Шерин начал работу в правительстве нашего региона в 2012 году, когда был назначен председателем комитета по предпринимательству и потребительскому рынку. В октябре 2018 года занял пост первого заместителя губернатора — председателя регионального правительства. Удостоен Ордена Дружбы.