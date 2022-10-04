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Общество4 октября 2022 6:31

Валерий Шерин покинет должность председателя правительства Тульской области

Он может занять должность в госкорпорации «Роскосмос»
Источник:kp.ru
Валерий Шерин покинет должность председателя правительства Тульской области

Валерий Шерин покинет должность председателя правительства Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

Как стало известно накануне, Валерий Шерин, на данный момент занимающий должность председателя правительства Тульской области, покинет свой пост, об этом сообщает портал MySlo со ссылкой на собственный источник.

Пока неизвестно, кто займет его место, но по имеющейся информации, сам Шерин может занять должность в госкорпорации «Роскосмос».

Напомним, Валерий Шерин начал работу в правительстве нашего региона в 2012 году, когда был назначен председателем комитета по предпринимательству и потребительскому рынку. В октябре 2018 года занял пост первого заместителя губернатора — председателя регионального правительства. Удостоен Ордена Дружбы.

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