В ресторане «Петр Петрович» в Туле произошел пожар: эвакуировали 93 человека Фото: соцсети

20 января, в Белоусовском парке в Туле произошел пожар в ресторане «Петр Петрович». По предварительной информации, причина возгорания - тлел утеплитель под кровлей в районе печной вытяжки.

На происшествие приехало 6 пожарных расчетов, которым удалось потушить огонь и эвакуировать 93 человека. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате пожара обгорел утеплитель под кровлей в районе печной вытяжки на площади 2 кв. м.

В данный момент ресторан продолжает работать в обычном режиме.