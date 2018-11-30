Пожар в ресторане "Петр Петрович" в Туле: на месте работают пожарные расчеты
Пожар в ресторане "Петр Петрович" на улице Первомайской в Туле произошел 30 ноября 2018 года, примерно в семь вечера.
Предположительно, произошло замыкание электропроводки в одном из светильников ресторана.
По-пятничному полный зал гостей был экстренно эвакуирован. Посетители и персонал были вынуждены выйти из полыхающего заведения на морозную улицу, оставив верхнюю одежду внутри ресторана.
Фото: соцсети
О пострадавших пока не сообщается. На месте работают семь пожарных расчетов и три автолестницы.
Подробности выясняются.
Отметим, что из-за произошедшего улица Первомайская встала в пробку.
Пожар в ресторане "Петр Петрович" в Туле.
Пожар в ресторане "Петр Петрович" в Туле 30 ноября.Пожар в ресторане "Петр Петрович" в Туле
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области