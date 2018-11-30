2018-11-30T21:34:47+03:00
Происшествия

Пожар в ресторане "Петр Петрович" в Туле: на месте работают пожарные расчеты

Пожар в ресторане "Петр Петрович" произошел вечером 30 ноября [фото, видео]
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Пожар в ресторане "Петр Петрович" на улице Первомайской в Туле произошел 30 ноября 2018 года, примерно в семь вечера.

Предположительно, произошло замыкание электропроводки в одном из светильников ресторана.

По-пятничному полный зал гостей был экстренно эвакуирован. Посетители и персонал были вынуждены выйти из полыхающего заведения на морозную улицу, оставив верхнюю одежду внутри ресторана.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

О пострадавших пока не сообщается. На месте работают семь пожарных расчетов и три автолестницы.

Подробности выясняются.

Отметим, что из-за произошедшего улица Первомайская встала в пробку.

Пожар в ресторане "Петр Петрович" в Туле.

Пожар в ресторане "Петр Петрович" в Туле 30 ноября.Пожар в ресторане "Петр Петрович" в Туле

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

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