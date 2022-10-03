В Туле напротив Патронного завода на проезжую часть рухнуло дерево Фото: соцсети

Днем 3 октября в Туле на улице Марата, 170, напротив центрального входа Патронного завода, на проезжую часть рухнуло дерево.

Предварительно, никто из людей не пострадал, но дерево зацепило ехавший большегруз. Сейчас движение по улице заблокировано.

Причина происшествия пока уточняются, но известно, что деревья на этой улице достаточно старые, и с большой вероятностью тополь повалило сильным ветром: напомним, накануне мы публиковали метеопредупреждение из-за дождя и сильного ветра: до 21:00 3 октября синоптики ожидается ветер с порывами до 13-18 метров в секунду.