В Туле и области объявлено метеопредупреждение на 2 и 3 октября из-за сильных дождей Фото: Архив "КП"

Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает, что с 21:00 2 октября до 9:00 3 октября на территории Тульской области ожидается сильный дождь.

Кроме того, с 21:00 2 октября до 21:00 3 октября синоптики ожидают усиления южного ветра с порывами до 13-18 метров в секунду.

Управление МЧС России напоминает жителям региона общие меры безопасного поведения при порывистом ветре:

- машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).