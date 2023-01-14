Проект тульского изобретателя Игоря Мацур в действии

Речь идет об изобретении «умных» автомобильных номеров, которые камера может распознать и в снег, и в дождь. «Комсомолка» уже писала 12 октября 2009г. об этой технологии (https://www.tula.kp.ru/daily/24375.5/557572/ «Проект тульского изобретателя Игоря Мацура: гаишников заменят цифровые датчики»), почему же тогда понадобилось столько лет, чтобы приступить к ее внедрению?

С таким вопросом наш корреспондент «Комсомолки» обратился к жителю Тулы, заслуженному изобретателю России, кандидату технических наук, Игорю Мацур, который стоял у истоков радиочастотной идентификации транспорта в России.

– Спасибо за интересный вопрос. Я давно заметил, что Тульская Комсомолка не пропускает ни одной интересной разработки в нашей области, а тульская губерния всегда славилась своими мастерами.

Теперь по делу. Само по себе встраивание радиометки в металлический номер и использование считывателя на частоте 840 МГц (дециметровый диапазон) для считывания с неё идентификационной информации, о чем говорит Владимир Вишневский, не является чем-то новым и давно применяется в некоторых странах. Еще в 2004 году в Европе, в рамках международной конвенции о дорожном движении был подготовлен отчет (AVI) с положительной оценкой предполагаемого эффекта от радиочастотной идентификации автотранспорта, однако в те далекие годы до внедрения не дошло, так как не было политического решения, а само техническое решение нуждалось в разработке соответствующего оборудования и вот сейчас, по прошествии многих лет, наши коллеги из ФГБУН «Институт проблем управления» (Москва) иГБУ «Безопасность дорожного движения»(Татарстан) изготовили считыватель, интегрировали радиометку в номерной знак и приступили к их экспериментальному внедрению.

– Тогда о каких изобретениях шла речь в той статье 12 октября 2009 года?

- Мы испытали подобную систему, о которой идет речь в телепередаче, еще в 2009 году.Однако из-за технических ограничений, обусловленных особенностями дециметрового диапазонаи неточной локализациейавтомобиля на полосе движения по причине широкой диаграммы направленности считывателя, а также из-за ошибки присвоения идентификационной информации в плотном потоке мы решили продолжить поиск более оптимальных решений. Во-первых,мы разработали и запатентовали интегрированную систему камера-считыватель (патент на изобретение № 2476938), аналогичную той, о которой говорит в своем интервью Рифкат Минниханов. Следующим изобретением в этом диапазоне стал способ считывания, который позволяет не только идентифицировать движущийся автомобиль, но и точно вычислять его скорость по доплеровскому смещению частоты отраженного сигнала(Патент на изобретение №2422909). Этот способ также позволяет точно определить принадлежность номера конкретному автомобилю. Тогда мы заменили в интегрированной системе обычный считыватель на доплеровский.В результате синергетический эффект такого способа позволил использовать фотокамеру без доплеровского радара, увеличить достоверность считывания номера в условиях плохой видимости с точной привязкой к автомобилю и полосе движения.

– Судя по Вашим патентам Вы давно приступили к этой работе?

- Свою первую заявку я подал в Роспатент в 2006 году, аполучил свой первый патент (изобретение№2374692) на автоматическую систему контроля за движением транспортных средств, использующую для идентификации автомобиля совместное использование фото-видео-радио съём информации с электронного номера с встроенной радиометкой в 2008 году, очень похожую на ту систему, о которой идет речь в этом видеоматериале. Тогда еще дороги не были оборудованы камерами фото-видео фиксации и мало кто мог представить себе, что ему может прийти «письмо счастья» с постановлением по делу об административном правонарушении, сформированным в автоматическом режиме.

– Вы знакомы с участниками этой телевизионной передачи?

– С Владимиром Вишневским мне не приходилось встречаться, а вот с директором ГБУ «Безопасность дорожного движения» РифкатомМиннихановым мне посчастливилось познакомиться в 2013 году на нашем стенде в ходе выставки на 20-м Международном Юбилейном Конгрессе по интеллектуальным транспортным системам (ИТС) в Токио (Япония). Наша компания на этой выставке была единственнойиз России среди мировых гигантов радиоэлектроники(Панасоник, Мицубиси, Самсунг и т.п.).

– Что вы представляли на этом конгрессе?

- К тому времени наши инженеры уже разработали опытный образецочень эффективного технического решения с закладкой антенн индукционного считывателя в подушку дорожного полотна, позволяющего считывать идентификационную информацию с индукционного номерного знака автомобиля при высокой степени его обледенения и загрязнения на высоких скоростях с точной привязкой автомобиля к координатам расположения антенны. Перед вылетом в Токио мы продемонстрировали работу опытного образца на пересечении улиц Гоголевской и С. Перовской в Туле (https://myslo-ru.turbopages.org/myslo.ru/s/news/tula/tulyaki-mogut-reshit-problemu-probok-vo-vsey-rossii «Туляки могут решить проблему пробок во всей России» 10 октября 2013). Индукционный считыватель и номерной знак также были запатентованы в России (Патенты №№ 132597; 2514025;2566586) и во многих странах мира. Такое решение позволило разработать алгоритмы управления дорожным движением, в том числе светофором(Патент на изобретение № 2454726), парковками (Патент на изобретение № 2496143) и т.п. (https://www.tula.kp.ru/daily/25859/2827340/ 25 апреля 2012 11:25 Тульский «ВЗГЛЯД» на борьбу с пробками)

Проект тульского изобретателя Игоря Мацур в действии

– Как отнеслись к Вашему проекту участники выставки?

– С интересом, но с сомнением относительно схемы укладки антенны в подушку дорожного полотна, так как никто до нас этого сделать не смог (обычная антенна на частоте 13,56 МГц не будет работать даже на поверхности земли, тем более под землей). Разработанная подземная антенна - это ноу-хау нашего проекта и не имеет аналогов в мире (Патенты №№131889; 140923). Следует отметить, что, например, в той же Японии было даже принято соответствующее решение минимизировать воздушные проводные линии с переводом их под землю вместе с оборудованием.

Например, Рифкат Нургалиевич Минниханов, хорошо всем известный специалист в области безопасности дорожного движения и признанный эксперт в этой области с большой заинтересованностью тогда ознакомился с нашей экспозицией, но высказал свое частное мнение, которое заключалось в том, что антенны считывателей в дециметровом диапазоне гораздо меньше, дешевле и их проще устанавливать над дорогой.

В результате, уже в следующем 2014 году под руководством Рифката Минниханова был проведен в Татарстане масштабный эксперимент применения радиочастотной идентификации с использованием дециметровых считывателей, размещенных над дорогой и радиометок немецкого производства, встроенных в госномера пассажирских автобусов и наклеенных на лобовые стекла.Как мы видим сейчас, именно это техническое решение, которое былопоказано в интересующем нас сюжете на федеральном канале, проходит сейчас экспериментальную проверку.

– А как ваша компания может подтвердить эффективность вашего технического решения7

– Сначала мы проводили натурные испытанияна дорогах Тульской области под контролем тульского ГИБДД, потом мы разместили демонстрационный образец разработанной системы контроля транспортных средств на государственном полигоне МАДИ в Московской области, который был продемонстрирован всем заинтересованным лицам. Затем мы получили много различных заключений и экспертных оценок в том числе таких как Минтранс, ГУ ГО МЧС, МАДИ, Союздорпроект, а такжемеждународного экспертного совета Института Инженеров Электротехники и ЭлектроникиIEEE ТА 2017 (InstituteofElectricandElectronicsEngineers RFID TechnologyApplication - отдел технологии и практического применения RFID), согласно мнению которого «Главным достоинством представляется сама идея сконструировать считывающее - записывающее устройство HF RFID антенны для установки в дорожное полотно. Рецензент видит потенциал проекта даже без экспериментального подтверждения».

– Вы готовы к сотрудничеству?

– Безусловно. Проект настолько велик, что в нем хватит меставсем. Согласно расчетам экономической экспертизы, стоимость проекта в масштабах страны оценивается в триллион рублей, а его социальную значимость трудно переоценить. Я не знаю такого человека, который не хотел бы избавиться от заторов и передвигаться по дрогам с минимальными рисками для жизни и здоровья. Мы ждем взаимовыгодных предложений по внедрению этого проекта.

Ознакомиться с видео, на котором нагляно продемонстрирована технология, можно здесь.