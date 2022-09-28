В Тульской области регистрируется рекордное число браков на фоне частичной мобилизации Фото: Архив "КП"

За минувшую неделю, с 21 сентября по текущий день, в Тульской область 442 влюбленных пары решили узаконить свои отношения и подали заявления на регистрацию брака, сообщает пресс-служба регионального комитета ЗАГС. из них конкретно в Туле - 186 пар.

Такое количество желающих вступить в брак намного выше, чем в прошлые месяцы или в аналогичный период 2021 года. Вероятнее всего это связано с проведением частичной мобилизации. Тем более, что получившие повестку туляки могут заключить брак в день подачи заявления в любом отделении ЗАГС региона.

По данным на 24 сентября, средний возраст жениха - 31 год, невесты - 33 года.