Туляки, мобилизованные на службу, могут зарегистрировать брак в день подачи заявления Фото: Архив "КП"

Сегодня пресс-служба Комитета по делам ЗАГС и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области опубликовала сообщение, касающееся туляков, мобилизованных на службу.

Так, что в соответствии со статьей 11 Семейного кодекса РФ, повестка из военкомата о призыве на воинскую службу является одним из оснований для регистрации брака в день подачи заявления.

Зарегистрировать брак можно в любом органе ЗАГС Тульской области.

25 и 26 сентября 2022 органы ЗАГС будут работать в обычном режиме. Адреса и телефоны отделений в Тульской области опубликованы на сайте.