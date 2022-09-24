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Общество24 сентября 2022 11:50

Туляки, мобилизованные на службу, могут зарегистрировать брак в день подачи заявления

Об этом сообщила пресс-служба Комитета по делам ЗАГС
Источник:kp.ru
Туляки, мобилизованные на службу, могут зарегистрировать брак в день подачи заявления

Туляки, мобилизованные на службу, могут зарегистрировать брак в день подачи заявления

Фото: Архив "КП"

Сегодня пресс-служба Комитета по делам ЗАГС и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области опубликовала сообщение, касающееся туляков, мобилизованных на службу.

Так, что в соответствии со статьей 11 Семейного кодекса РФ, повестка из военкомата о призыве на воинскую службу является одним из оснований для регистрации брака в день подачи заявления.

Зарегистрировать брак можно в любом органе ЗАГС Тульской области.

25 и 26 сентября 2022 органы ЗАГС будут работать в обычном режиме. Адреса и телефоны отделений в Тульской области опубликованы на сайте.