Тула
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 февраля 2022 12:55

Какую погоду в конце зимы ожидать в Туле?

До конца февраля в регионе ожидается благоприятная температура +2, преимущественно без осадков и сильного ветра
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Какую погоду в конце зимы ожидать в Туле?

Какую погоду в конце зимы ожидать в Туле?

Фото: Алексей ФОКИН

По ночам температура будет минусовая, она упадет до - 6 - -8. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в норме: 745-750 мм рт. ст. Днем — стабильный плюс.

В начале марта будет потепление, но температура не поднимется выше +4. Так что лучше отдать предпочтение теплой одежде. Пуховик и объемный свитер пока являются одними из главных атрибутов весеннего гардероба.

Первый весенний месяц пройдет без морозов. Согласно народным приметам, хорошая безветренная погода - предвестник продуктивного и урожайного года. За несколько дней до весеннего равноденствия нужно проводить уборку жилища, чтобы «впустить» в дом чистую и позитивную энергию. Предки считали, что весеннее равноденствие — день, в который все мысли материализуются, поэтому необходимо загадывать желания и не думать о плохом.

Интересное