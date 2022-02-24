В Туле красивые даты для бракосочетания вновь обретают популярность Фото: Игорь КОПЫТОВ

Напомним, что красивые даты пользуются популярностью с 7 июля 2007 года. На протяжении нескольких лет для молодоженов числа представляли особую значимость до 2012 года, затем было затишье и в 2020 году тенденция вновь возобновилась.

Однако не все пары смогли расписаться в этот день. Своей историей поделилась одна из тульских невест Александра: «Я листала ленту в социальной сети и узнала, что в этом году будет красивая ангельская дата, сказала об этом моему молодому человеку, вскоре мы решили расписаться. После подачи заявления нам сообщили, что в Туле мест не было, тогда мы поехали в Щекино. Позже нам позвонили и сказали,что возникли трудности», - делится своими впечатлениями невеста. «Мы вам ничем помочь не можем, предлагаем поехать в Чернь», - в скором времени сообщили сотрудники ЗАГСА. В результате молодожены отказались от этого варианта из-за большого расстояния и ограниченного бюджета.

Александра вместе с женихом выбрали другое число 03.03.2022. Девушка объясняет их решение желанием сыграть свадьбу красивого числа, в приметы и нумерологию они с ее молодым человеком не верят.