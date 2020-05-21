В сети появилось новое фото тульской медсестры в купальнике

Фотография в защитном костюме поверх купальника принесла медсестре инфекционного госпитали мировую популярность. Девушка спасалась от жары, но видимо не рассчитала, что защитный костюм окажется слишком прозрачным. Пациенты не упустили шанса и сделали несколько снимков медработника в таком виде, а затем выложили их в сеть.

Фото быстро принесло известность девушке - сначала среди россиян, а затем и среди иностранцев. Он ней написали даже зарубежные таблоиды.

И вот в сети появился новый снимок медсестры. Девушка также запечатлена в больничной палате с пациентами. Но на этот раз сзади.

Снимки мгновенно принесли известность девушкеФото: СОЦСЕТИ

Пользователи соцсетей вновь поддержали девушку:

"Молодец, решила всем больным поднять настроение. Заодно и прославилась на весь мир".

"Всем так ходить. Красота любой вирус завалит".

Сама девушка, по признанию ее коллег, такой славе не обрадовалась. Она находится в стрессе и опасается лишиться работы.

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