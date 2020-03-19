В Тульской области запретили проводить мероприятия с участием более 30 человек

В Тульской области до 12 апреля запрещено проводить деловые, культурные, спортивные, развлекательные, досуговые и другие массовые мероприятия с участием более 30 человек. Об этом сообщил глава региона Алексей Дюмин.

Решение об усилении ограничительных мер в Тульской области принято с учетом сложившейся ситуации: в регионе зафиксировано 3 случая заболевания коронавирусом.

Также будет приостановлена деятельность полустационарных отделений и кабинетов ранней помощи госучреждений соцобслуживания.

Дети до 18 лет без сопровождения родителей не смогут посещать развлекательные центры (игровые залы, комнаты или игротеки), выезды любых организованных детских групп за пределы Тульской области, в том числе творческих коллективов и учащихся детских школ искусств, профессиональных образовательных организаций. До 12 апреля будет ограничен личный прием граждан органами власти. Он будет проводиться только в форме ответов на письменные обращения жителей.